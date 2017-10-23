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23 Жовтень 2017, Київ 16:58
Новини | Міжнародні

Росія: напад на журналістку «Еха Москви» розслідують за статтею «замах на вбивство»

Поліція затримує підозрюваного у нападі на журналістку радіостанції «Ехо Москви», Москва, Росія, 23 жовтня 2017 року

Слідчий комітет Росії повідомляє про порушення кримінальної справи за статтею «замах на вбивство» через напад невідомого на журналістку радіостанції «Ехо Москви» Тетяну Фельгенгауер.

За повідомленням, підозрюваний – 48-річний чоловік. «За даними слідства, вдень 23 жовтня 2017 року чоловік проник в офіс радіостанції на Новому Арбаті, де напав на журналістку і завдав їй удару ножем в область шиї. Нападник був затриманий охоронцем радіостанції і переданий правоохоронним органам. Постраждала негайно доставлена в лікарню, де їй надається вся необхідна допомога», – йдеться в повідомленні.

Про мотиви нападника у Слідчому комітеті Росії не повідомляють. Водночас в МВС Росії заявляють, що, за попередніми даними, приводом для нападу стала особиста неприязнь, але обіцяють розглянути всі версії того, що сталося.

У поліції Москви також повідомили, що невідомий зайшов у редакцію в центрі російської столиці, бризкнувши подразливим газом в обличчя охоронцеві будівлі. Після цього він ліфтом піднявся в редакцію.

За даними поліції, підозрюваного у нападі затримали. «Попередньо встановлено, що зловмисник є громадянином іноземної держави», – додали в поліції.

Головний редактор «Еха Москви» Олексій Венедиктов в ефірі радіостанції назвав інцидент «збройним бандитським нападом». Колеги Фельгенгауер вважають версію про особистий конфлікт неспроможною.

Тетяна Фельгенгауер працює на радіостанції «Ехо Москви» більше ніж 10 років.

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