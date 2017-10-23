МЗС перевіряє інформацію про затримання ФСБ Росії українця

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про затримання Федеральною службою безпеки Росії громадянина України. Про це Радіо Свобода повідомив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

За його словами, наразі офіційного підтвердження затримання українця немає.

Сьогодні Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання громадянина України, який, за даними російського відомства, влаштував перестрілку під час спроби незаконного перетину кордону Росії.

18 жовтня Слідчий комітет Росії повідомив про затримання спільно з ФСБ громадянина України Романа Терновського за звинуваченням у причетності до діяльності «Правого сектору», що заборонений у Росії і визнаний там екстремістською організацією. За клопотанням російського слідства суд постановив взяти Терновського під варту.

У «Правому секторі» повідомили, що Роман Терновський раніше був прихильником «Правого сектору», але додають, що зв’язку з ним не було вже близько року.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм. Суд у Краснодарі продовжив термін утримання під Павла Гриба до 4 січня 2018 року.