Виконавчий продюсер «Євробачення» Грицак звільнився з НСТУ

Заступник директора Павло Грицак завершив свою роботу в Національній суспільній телерадіокомпанії.

Як повідомляє прес-служба НСТУ, він написав заяву про звільнення за згодою сторін, яку адміністрація задовільнила.

Павло Грицак виконував обов’язки виконавчого продюсера пісенного конкурсу «Євробачення-2017», відповідав за підготовку й проведення конкурсу.

З 7 червня Павло Грицак опікувався документальним і фінансовим закриттям проекту «Євробачення-2017» на посаді заступника директора виконавчого центральної дирекції. Ця посада була утворена для підготовки й проведення «Євробачення» і після його звільнення буде ліквідована.

Напередодні Держаудитслужба заявила про передачу матеріалів ревізії правоохоронцям, які нададуть оцінку діям деяких посадовців «Національної суспільної телерадіокомпанії України», що були відповідальні за організацію й проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

У квітні журналісти програми «Схеми» повідомляли, що компанія «Артмакс Інжинірінг», яка отримала право на встановлення глядацьких трибун для «Євробачення-2017» за бюджетні гроші, пов’язана із виконавчим продюсером конкурсу Павлом Грицаком.

За даними журналістів, повторний тендер, на якому ця компанія виграла, був проведений після того, як НТКУ відмовилась підписувати контракт з переможцем попереднього конкурсу – німецькою компанією Nussli Ltd, «бо її європейські стандарти не відповідають українським нормам». Це сталося після того, як Павло Грицак був призначений на посаду.

Фірма «Артмакс Інжиніринг» отримала 23,1 мільйона гривень з бюджету за монтаж 6856 сидінь. Німецька компанія Nussli Ltd , яка перемогла на попередньому конкурсі, але згодом отримала відмову, пропонувала збудувати 9200 сидінь та ще 50 коментаторських кабін за приблизно 29,6 мільйонів гривень.

Сам Грицак заявляв, що не має зв’язків з фірмою, яка отримала підряд на встановлення глядацьких трибун на «Євробачення-2017».

Конкурс «Євробачення-2017» провели в Києві в травні цього року.