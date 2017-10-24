На Донбасі поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 23 жовтня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази порушили перемир’я.

«Українські воїни 15 разів жорстко відповідали ворогу із озброєння, не забороненого мирними домовленостями», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 23 жовтня. Один із сайтів бойовиків інформує про нічне загострення на околицях Донецька та бій поблизу села Калинове в контрольованій сепаратистами частині Луганської області.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.