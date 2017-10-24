Гройсман відсторонив керівника Держгеокадастру Цвяха

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про відсторонення від служби виконуючого обов’язки голови Держгеокадастру Олега Цвяха.

«Я чекаю сьогодні до кінця дня конкретні факти, конкретні прізвища тих, хто є «смотрящими» у ваших районах та областях – це перше. Я просив би мені сьогодні це надати. Позиція номер два: пане Цвях, з цієї хвилини ви відсторонені від виконання своїх обов’язків», – сказав він в ході засідання Ради регіонального розвитку.

Прем’єр також заявив, що завтра звернеться до Генеральної прокуратури і НАБУ щодо Цвяха.

Державний земельний кадастр – це державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їхнє цільове призначення і обмеження у використанні. Кадастр містить дані про кількісну та якісну характеристику земель, їх оцінку, розподіл між власниками та користувачами. Держгеокадастр, серед іншого, забезпечує раціональне використання земель.