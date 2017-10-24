«Київський метрополітен» і аеропорт «Одеса» заявляють про кібератаки

«Київський метрополітен» заявляє про кібератаку.

Як повідомляє прес-служба компанії, метро працює в звичайному режимі, окрім банківських сервісів (оплата безконтактними банківськими картками на жовтому турнікеті чи MasterPass).

Міжнародний аеропорт «Одеса» повідомляє, що інформаційна система також зазнала хакерської атаки.

Також у Міністерстві інфраструктури заявили, що у зв’язку з загрозою кібератаки сайт відомства тимчасово не працює.

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації попереджали про ймовірні кібератаки в Україні 13-17 жовтня. Проте в цей період про атаки не повідомляли.

27 червня в Україні сталася масштабна хакерська атака, яка вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.

Служба безпеки України 1 липня заявила про причетність російських спецслужб до атаки комп’ютерного вірусу Petya.A. За даними СБУ, зараження комп’ютерних систем відбувалося в декілька етапів напередодні Дня Конституції України через використання прикладного бухгалтерського програмного забезпечення.