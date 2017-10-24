СБУ заявляє про припинення розповсюдження комп’ютерного вірусу

Служба безпеки України заявляє про припинення подальшого розповсюдження комп’ютерного вірусу.

Як повідомляє прес-служба відомства, з’ясувалося, що доставка вірусу відбувається з використанням фішингових листів електронної пошти зі зворотною адресою, яка асоціюється зі службою технічної підтримки компанії Майкрософт.

У СБУ зазначають, що сьогодні кібератаки за цією схемою, зокрема, зазнав «Київський метрополітен» і міжнародний аеропорт «Одеса», де внаслідок дії вірусу була заблокована робота служби реєстрації пасажирів.

За даними Держспецзв’язку, в сьогоднішній кібератаці використовувалася техніка DDE.

Команда CERT-UA (команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України – ред.) рекомендує встановити оновлення Windows, які усувають вразливість DDE, не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях (у листах від адресантів, щодо яких виникають сумніви), системним адміністраторам і адміністраторам безпеки звернути увагу на фільтрування вхідних/вихідних інформаційних потоків, не працювати під правами адміністратора.

27 червня в Україні сталася масштабна хакерська атака, яка вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.

Служба безпеки України 1 липня заявила про причетність російських спецслужб до атаки комп’ютерного вірусу Petya.A. За даними СБУ, зараження комп’ютерних систем відбувалося в декілька етапів напередодні Дня Конституції України через використання прикладного бухгалтерського програмного забезпечення.