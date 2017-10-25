В ОБСЄ засудили дії поліції Києва щодо журналістів, які висвітлювали сутички у суді

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір засудив дії поліцейських у Києві щодо трьох журналістів, які висвітлювали сутички у Святошинському суді Києва 24 жовтня.

«Журналістів треба захищати у ході їхньої роботи, а не бити і затримувати. Зазначу, що Міністерство внутрішніх справ публічно заявило про свій намір повноцінно розслідувати інцидент, за чим я стежитиму», – цитує заяву Дезіра прес-служба ОБСЄ.

За повідомленнями, щонайменше троє журналістів (Дмитро Реплянчук із «Громадського», Сергій Лефтер з УНІАНу і Кирило Милишев із «Страна.UA») були побиті, а їхня техніка пошкоджена 24 жовтня, коли спецпризначенці штурмували будівлю суду. Лефтера і Милишева затримали разом із протестувальниками, які перебували в суді, попри те, що журналісти показували свої посвідчення.

Сутички в суді сталися через намір обрати запобіжний захід для лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського, що був затриманий через інцидент із його стріляниною з незареєстрованої травматичної зброї під час його сутички з іншою особою 21 жовтня в Києві. Його прихильники протистояли поліцейським, заблокувавшись у залі суду.