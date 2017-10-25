Штайнмаєр обговорив із Путіним суперечності через Україну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який перебуває з робочим візитом у Москві, обговорив на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, серед інших питань, розбіжності Берліна і Москви щодо становища в Україні, повідомили обидва президенти після зустрічі.

Штайнмаєр, знаний помірковано проросійською позицією ще на попередній посаді міністра закордонних справ Німеччини, висловив незадоволення нинішнім станом відносин між його країною і Росією і закликав до спільних зусиль для поліпшення цих відносин, незважаючи на суперечності, в першу чергу в зв’язку з анексією Росією українського Криму і її роллю в конфлікті на сході України. За його словами, наразі обидві країни ще далекі від нормальних відносин.

Путін теж висловив сподівання на зміцнення двосторонніх відносин після нинішнього візиту Штайнмаєра і повідомив, що, серед іншого, обговорив із ним становище на сході України. Зокрема, за словами Путіна, вони обговорили «російську ініціативу про запровадження місії ООН для убезпечення спостерігачів ОБСЄ в зоні конфлікту».

Сам Штайнмаєр цього моменту детально не коментував. Але напередодні візиту до Росії він дав інтерв’ю російському щоденникові «Коммерсант», у якому, серед іншого, наголосив на необхідності компромісів щодо «сформульованих Україною уявлень про залучення сил ООН у ситуацію на сході України». Він, проте, додав тоді, що це питання не буде в осередді його уваги під час візиту, бо цією справою має з боку Берліна займатися новий уряд Німеччини, що буде сформований за результатами недавніх парламентських виборів.

Через напружені відносини між Росією і значною частиною світової спільноти, зокрема з Німеччиною, що погіршуються після початку агресії Росії проти України, візит Штайнмаєра був влаштований свідомо не як офіційний, а як лише робочий, із формальною метою його участі в передачі одного з храмів у Москві Євангельсько-лютеранській церкві, що бере своє походження з Німеччини.

Вимога про роботу можливої миротворчої місії ООН на всій окупованій території українського Донбасу, і в першу чергу на непідконтрольній нині ділянці кордону з Росією, є обов’язковою умовою Києва до такої місії. Цю вимогу також підтримують західні союзники України, серед них і Німеччина.

У Росії ж стверджують, що Київ своїми вимогами щодо розташування ймовірної миротворчої місії ООН і на непідконтрольній Україні ділянці кордону з Росією нібито намагається зламати послідовність виконання кроків Мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу. Російські дипломатичні джерела, за повідомленнями преси в цій країні, давали знати, що Москва накладе вето на очікуваний український проект резолюції про миротворців для Донбасу, якщо він, як вимагає Київ, буде передбачати розміщення місії і на українсько-російському кордоні.

Президент Росії Володимир Путін на початку вересня змінив свій попередній спротив ідеї Києва ввести на окуповану частину Донбасу миротворчу місію ООН, але заявив, що вона має розташуватися тільки на лінії контакту сторін. Цю ідею відкинули Україна, а також Німеччина, Франція і США. Київ заявив, що Росія намагається спотворити висловлену ще 2015 року ідею України про запровадження місії ООН на Донбасі. Після цього Путін дещо пом’якшив думку, погодившись 12 вересня на розташування миротворців і в інших місцях біля лінії контакту, де можуть працювати спостерігачі ОБСЄ, але тільки з метою убезпечення спостерігачів. При цьому Москва й далі вважає неприйнятною вимогу Києва, яку підтримують його міжнародні партнери, що така місія ООН має працювати по всій окупованій території, включно з лінією кордону.

Раніше і українські, і російські дипломати повідомляли, що російський проект резолюції про миротворців уже попередньо обговорили в Раді безпеки ООН, і він не знайшов підтримки, в першу чергу з боку України і США. Київ же тим часом іще не подає свого проекту резолюції, бо наразі узгоджує його зі своїми міжнародними партнерами.