Між Шульцем і Кремлем роману не буде. На заваді – Україна

(Рубрика «Точка зору»)

Кандидат на посаду федерального канцлера ФРН від соціал-демократів, колишній голова Європейського парламенту Мартін Шульц заявив про порушення Росією міжнародного права у зв’язку з діями в Україні. Ця заява Шульца з’явилася буквально за день до його теледебатів з федеральним канцлером Ангелою Меркель і свідчить про близькість позицій двох провідних німецьких політиків щодо оцінки ролі Кремля в українській кризі.

Зараз при владі в Німеччині «велика коаліція» християнських демократів і соціал-демократів. Лідери СДПН були куди більш обережними в оцінці дій Росії, ніж Шульц – і, звичайно, ніж Меркель. І федеральному канцлеру доводилося зважати на цю обережністю у перші місяці – якщо не роки – української кризи.

Однак кандидатом соціал-демократів на посаду федерального канцлера виявився не президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і не віце-канцлер Зігмар Габріель, а саме Шульц, який відомий своєю жорсткою позицією. Так, звичайно, його партійна популярність пов’язана не тільки з оцінкою ролі Росії в світі. Але своєї позиції Шульц дотримується вже давно, він не приховував її і під час перебування на посаді спікера Європейського парламенту. І якщо соціал-демократи увійдуть до нового уряду Німеччини, цю позицію буде збережено. У Кремля буде куди менше можливостей використовувати керівництво німецьких соціал-демократів для просування ідей «конструктивної співпраці» із країною, яка буквально плює в обличчя своїм партнерам.

Це важливо не тільки для України

Соціологія не обіцяє партії Шульца перемоги на парламентських виборах. Але все ще зберігається можливість збереження «великої коаліції» християнських демократів і соціал-демократів. У цьому випадку Шульц майже напевно обійме посаду, яку зараз займає його колега по партії Габріель – віце-канцлера і міністра закордонних справ Німеччини.

А це буде означати, що в України з’явиться важливий партнер у діалозі по Мінську та інших кризових питаннях. Партнер, у якого немає сумнівів щодо російської причетності і російської відповідальності. Таких партнерів на Заході в України має бути якомога більше. Це важливо не тільки для самої України, але і для європейських країн. Тому що тільки чесне розуміння того, що Росія порушує міжнародне право і проводить агресивну політику, допоможе Заходу змусити Москву від такої політики відмовитися.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції