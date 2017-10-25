НАЗК пообіцяло перевірити виграші Ляшка

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що перевірить інформацію про виграш понад півмільйона гривень народним депутатом Олегом Ляшком (головою фракції Радикальної партії Олега Ляшка).

Як мовиться в повідомленні агентства, НАЗК перевірить подану Ляшком декларацію про такий виграш, враховуючи суспільний резонанс щодо суб’єкту декларування, тобто самого Ляшка.

У разі виявлення порушень агентство вживе заходів відповідно до чинного законодавства, мовиться в повідомленні НАЗК.

Олег Ляшко 24 жовтня подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: він задекларував три виграші, у 283 тисяч 560, 153 тисячі 485 і 134 тисячі гривень, на загальну суму понад 571 тисячу гривень.

Як зазначено в повідомленні, ці кошти є його виграшами в Українській національній лотереї.

Тим часом 25 жовтня в інтерв’ю виданню «Обозреватель» Ляшко навів уже іншу версію: цього разу він стверджував, що виграв не в лотереї, а завдяки ставкам на результати футбольних матчів.