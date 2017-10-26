Чотири сходинки у рейтингу Doing Business: добре, але недостатньо – ранковий ефір Радіо Свобода

Для чого Україні електронна реєстрація домашніх і безпритульних тварин? Що буде з якістю продукції, якщо скасують держстандарти? Як полегшити ведення бізнесу в Україні і піднятися в рейтингу Світового банку?

На ці теми говоритимуть ведуча Ранкової Свободи Ірина Гнатишин і гості студії: народний депутат Андрій Немировський, віце-президент Асоціації зоозахисних організацій України Мирина Суркова; голова правління ВГО «Споживча довіра» Максим Гончар, старший юрист Eterna Law Артем Кузьменко, виконавчий директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків, голова Канадсько-української торгової палати провінції Альберта (Канада) Віталій Мілентьєв.