НБУ підвищує облікову ставку до 13,5%

Національний банк України від 27 жовтня підвищує облікову ставку з 12,5% річних до 13,5% річних. За повідомленням прес-служби НБУ, таке рішення правління банку ухвалило 26 жовтня.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених коштів. Фактично вона визначає ціну грошей.

«Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних з 27 жовтня 2017 року. Більш жорстка монетарна політика сприятиме зниженню споживчої інфляції і наближенню до цілі у 2018 році», – йдеться в повідомленні НБУ.

За даними Нацбанку, споживча інфляція у вересні 2017 року прискорилась до 16,4% у річному вимірі і перевищила траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в липневому звіті. «Це зумовлено насамперед прискоренням зростання цін на сирі продовольчі товари, підвищенням виробничих витрат, а також певним пожвавленням споживчого попиту. Як і в попередні місяці, через дію факторів з боку пропозиції на внутрішньому ринку високими темпами зростали ціни на фрукти та овочі, м’ясну та молочну продукцію», – йдеться в повідомленні.

Востаннє НБУ знижував облікову ставку – до 12,5% річних із 13% річних – у травні цього року.

У березні 2015 року НБУ облікова ставка була на рівні 30%, згодом Нацбанк почав поступово знижувати облікову ставку.