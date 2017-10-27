Синоптики очікують на мокрий сніг в Україні найближчими днями

Синоптики прогнозують ускладнення погодних умов в Україні впродовж найближчих днів. У більшості областей у вихідні переважатиме волога хмарна дощова погода, пише у Facebook Наталка Діденко.

«А в неділю дощі (місцями з мокрим снігом) накриють захід України. Ввечері у неділю негода дійде і до півночі. 30 жовтня на заході та півночі України, включно з Києвом, – складна погода: дощ та сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, штормовий вітер», – ідеться в повідомленні.

Дощі фігурують і в синоптичних прогнозах західних погодних сайтів – wunderground.com чи yr.no. Вони поки що не прогнозують снігу, але температурні показники будуть близькими до нуля, що уможливлює опади і в такому вигляді.