У поліції заперечили заяву Збройних сил про рейдерське захоплення військової частини в Одесі

Поліція Одеської області заперечила заяву Збройних сил України про спробу рейдерського захоплення частини території військового об’єкту в Одесі.

Як заявив радник керівника Національної поліції України в Одеській області Руслан Форостяк, на місце приїхали звичайні будівельники і почали роботи біля території бази, а не на ній.

«Я хочу спростувати інформацію, поширену прес-службою. Дійсно, чергова частина отримала повідомлення з приводу зазначених дій, поліцейські виїхали на місце і виявили, що, по-перше, будівельні роботи, про які йдеться, відбуваються на прилеглій до військової частини території, тобто за її межами. У забудовника є всі необхідні документи від органів місцевого самоврядування. Крім цього, обстеживши камери та вивчивши матеріали, з’ясовано, що це не «тітушки» чи невстановлені особи в балаклавах, а звичайні будівельники, які облаштували свій паркан із допомогою техніки. Звичайний будівельний процес без насилля і «тітушок». Мені відомо, що конфлікт точиться давно, і основою є те, що землі, які перебувають за межею огорожі військової частини, цікавлять як військових, так і різних ділків. Мені відомо, що міська рада виділила частину цієї землі під будівництво гіпермаркету», – заявив Форостяк в ефірі телеканалу «112 Україна».

За його словами, майно, про вивезення якого заявили у військовій частині, насправді є будівельним сміттям, і ніякого провадження поліція не відкривала.

Раніше 29 жовтня командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що цього дня в Одесі близько 08.45 близько 40 невідомих осіб у балаклавах здійснили спробу рейдерського захоплення частини території військового об’єкту, який є власністю Міністерства оброни України.

«Невідомі особи, які позиціонують себе як представники торгово-розважального центру «Citi Center», частково демонтували огорожу військової частини А3571 та здійснили вивіз військового майна в невідомому напрямку. На місці події працює військова служба правопорядку та військова прокуратура Південного регіону України, представники повітряного командування «Південь» Повітряних сил Збройних сил України», – мовилося в повідомленні.

При цьому командування Повітряних сил застерегло від провокаційних дій поруч із військовими частинами. «Адже військовослужбовці добових нарядів, відповідно до статутних обов’язків, мають право застосовувати зброю під час несення служби. Звертаємось до громадян із проханням повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб поруч із військовими об’єктами або в місцях розташування військ», – заявили військові.

Військова частина А3571 – це аеродром державної авіації «Одеса-Шкільний», який належить Міністерству оборони України.

У соцмережах припускали, що причиною протистояння може бути те, що міська рада Одеси напередодні передала частину землі, на якій розташована військова частина, приватним власникам.