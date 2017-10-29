Афганістан: таліби напали на КПП, є загиблі серед поліцейських

Через напад бойовиків екстремістського угруповання «Талібан» на контрольно-пропускний пункт на півночі країни щонайменше 13 поліцейських загинули, повідомили представники афганської влади.

За даними поліції провінції Кундуз, напад стався 29 жовтня в районі міста Ханабад. Лише один поліцейський вижив після нападу. Сам пункт пропуску знищений бойовиками.

«Талібан» взяв на себе відповідальність за напад в час, коли підтримуваний Заходом уряд в Кабулі намагається побороти бойовиків після виходу більшості сил НАТО з країни в 2014 році.

19 жовтня таліби вбили 43 афганських солдати, напавши на військову базу в південній провінції Кандагар.

Перед тим, 17 жовтня, внаслідок двох нападів екстремістів на урядові сили в провінцях Пактія та Газні загинули щонайменше 80 людей і близько 300 були поранені, зокрема військові, поліцейські та цивільні.