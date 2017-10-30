Вірус вразив 140 тисяч українців за один тиждень – Ранковий ефір Радіо Свобода

Вірус вразив 140 тисяч українців за один тиждень;

У Гройсмана пропонують відмовитися від держстандартів;

Навіть Путін не підтримав незалежність Каталонії.

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: завідувач Центру грипу та гострих респіраторних інфекцій МОЗ України Тетяна Дихановська та президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк; голова правління Всеукраїнської асоціації захисту прав споживачів «Споживча довіра» Максим Гончар та старший юрист Eterna Law Артем Кузьменко; дипломат Маркіян Лубківський та експерт-міжнародник Геннадій Друзенко.