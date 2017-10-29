Через повалені дерева перекритий частково рух на Яблуницькому перевалі – голова Закарпатської ОДА

На Яблуницькому перевалі, що на межі Закарпаття та Івано-Франківської області, у неділю через сніг, поривчастий вітер і повалені дерева частково перекрито рух автомобільного транспорту, повідомив на своєму сайті голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

«На місце виїхали працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій, які звільняють проїзд за допомогою спецзасобів. Паралельно дорожники підсипають асфальтне покриття спеціальними сумішами. Станом на 17:00 через обриви ліній електропередач та коротке замикання повністю без електроенергії залишаються високогірні населені пункти Рахівського району Білин та Кваси, і частково – Ясіня та Рахів. Над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади», – повідомив Москаль.

За його словами, внаслідок дощів рівень води в річках піднявся, однак загрози виходу на заплаву немає.

У неділю в другій половині дня погода у західних регіонах України різко погіршилася, у прикарпатських районах і в горах пройшли дощі, а також випав сніг, шквальні пориви вітру повалили чимало дерев, виникли проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів.

Про ускладнення погодних умов в Укргідрометцентрі попереджали кілька днів тому. Синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook повідомила, що переважно дощі і мокрий сніг охоплять з понеділка більшу частину території України, як і штормовий вітер. Температура повітря знизиться і становитиме +2+7 градусів, на півдні до +10 градусів.