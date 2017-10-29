Явка на місцевих виборах склала понад 48%, порушень, які можуть вплинути на результати, не було – «Опора»

У громадянській мережі «Опора» у неділю ввечері повідомили, що явка виборців під час місцевих виборів в низці об’єднаних територіальних громад станом на 20:00 29 жовтня склала 48,2%. Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

Також, за даними спостерігачів «Опори», суттєвих порушень, які можуть вплинути на результати виборів не було.

«У цілому, спостерігачі «Опори» відзначають, що безпосередньо ними не було зафіксовано суттєвих порушень, які можуть вплинути на результати виборів на дільницях. Разом з тим спостерігачі рапортують про незначні порушення на 13,6% ДВК», – йдеться в повідомленні.

За даними «Опори», на момент завершення дня голосування з’явилися поодинокі повідомлення від спостерігачів про підвезення виборців до дільниць – Харківська і Запорізька області. Серед порушень основною була видача виборцям бюлетенів без пред’явлення паспорта, додали спостерігачі, а також – фотографування бюлетенів, помилки та неточності у них.

Сьогодні вдень у Нацполіції повідомили, що до правоохоронців надійшло близько півсотні повідомлень про події, пов’язані з виборчим процесом, за результатами перевірки цих повідомлень було відкрито 2 кримінальних провадження. Крім того, двоє поліцейських постраждали через напад на виборчу дільницю у Дніпропетровській області.

Для гарантування правопорядку в місцях розташування виборчих дільниць поліція залучила понад 4 тисячі співробітників.

29 жовтня в Україні в 201-й об’єднаній територіальній громаді відбувалися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів. Правом проголосувати на цих виборах могли скористатися понад 1,3 мільйона людей.

Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільських, селищних і міських голів мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 3 листопада включно. Результати ж виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі – до 8 листопада включно.