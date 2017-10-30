10 кримінальних проваджень були відкриті у день місцевих виборів в Україні – поліція

У Національній поліції України повідомили про відкриття 10 кримінальних проваджень через правопорушення в ході місцевих виборів, що відбулися 29 жовтня.

«Усього в рамках цього виборчого процесу до органів Національної поліції надійшло 207 повідомлень про різні події, з яких 136 – у день проведення виборів. Переважна більшість повідомлень була пов’язана з порушенням ведення передвиборної агітації та підкупом виборців (4 факти – ред.). За кожним із цих фактів поліцією проводиться детальна перевірка», – повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, серед зафіксованих правопорушень були також 2 – за фактами незаконного використання виборчих бюлетенів, умисного знищення або пошкодження майна, по одному факту спричинення легких тілесних ушкоджень і перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

Найбільш резонансним інцидентом став напад на одну з виборчих дільниць на Дніпропетровщині, де були травмовані 2 поліцейських, повідомили в поліції.

«Правоохоронці затримали групу осіб зі зброєю, ймовірно, причетних до нападу на виборчу дільницю. Затриманих доставлено до відділу поліції для з’ясування усіх обставин», – додали в поліції, вказавши про можливу кримінальну справу за трьома статтями – хуліганство, перешкоджання здійсненню виборчого права та щодо погрози або насильства стосовно працівника правоохоронного органу.

У громадянській мережі «Опора» у неділю ввечері повідомили, що явка виборців під час місцевих виборів в низці об’єднаних територіальних громад склала 48,2%, а суттєвих порушень, які можуть вплинути на результати виборів, не було.

29 жовтня в Україні в 201-й об’єднаній територіальній громаді відбувалися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів. Правом проголосувати на цих виборах могли скористатися понад 1,3 мільйона людей.

Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільських, селищних і міських голів мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 3 листопада включно. Результати ж виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі – до 8 листопада.