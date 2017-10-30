Порошенко пропонує продовжити угоду з Нідерландами про місію захисту розслідування трагедії MH17

Президент України Петро Порошенко пропонує подовжити на рік, до 1 серпня 2018 року, мандат місії захисту розслідування щодо катастрофи літака рейсу MH17 у небі над Донбасом.

Законопроект № 0169 зареєстрували 30 жовтня у Верховній Раді.

Ця угода була підписана 28 липня 2014 року, її вже кілька разів продовжували.

Крім того, 20 вересня 2017 року Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння, у якому підтвердили свою рішучість у справі притягнення до відповідальності винних у катастрофі літака рейсу MH17.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня 2016 року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».