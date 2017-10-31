ДСНС попереджає про ускладнення погодних умов 31 жовтня

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов 31 жовтня.

«За даними Укргідрометцентру, 31 жовтня в Україні пориви вітру 15 – 20 мет рів на секунду, вночі в східній частині до 24 метрів на секунду», – ідеться в повідомленні.

Також рятувальники вказують, що у зв'язку з очiкуваними сильними дощами 31 жовтня на притоках Прип’яті у Львiвській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях очікується підвищення рівнів води.

«Проходження паводку на річках очікується в межах русел, без загрози негативних наслідків. В мiсцях проходження сильних дощiв буде формуватись значний мiсцевий стiк, на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води», – вказують у ДСНС.

Раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Україні вночі 31 жовтня через негоду знеструмлені 94 населені пункти.