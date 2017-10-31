Справа про пожежу в таборі «Вікторія» в Одесі: посадовцю ДСНС повідомили про підозру

Прокуратура повідомила про підозру посадовцю управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Одещини у рамках розслідування обставин пожежі в дитячому таборі «Вікторія».

Як повідомляє прес-служба відомства, посадовця підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними слідства, керівник райвідділу ДСНС не вжив необхідних заходів щодо часткового чи повного зупинки роботи табору, у той час як був проінформований, що на об’єкті упродовж 2016-2017 років виявлено та задокументовано низку суттєвих порушень у сфері пожежної безпеки, які становили потенційну небезпеку для життя та здоров’я людей.

16 вересня в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули.

За попередніми висновками, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки.

Силовики повідомили про підозру директорові дитячого табору Петросові Саркісяну. Суд арештував його на два місяці без права внесення застави. Сторона захисту не змогла оскаржити це рішення.

Також була заарештована співробітниця табору Надія Янчик, яка за функціональними обов’язками мала відповідати за пожежну безпеку в закладі. Втім, 28 вересня Апеляційний суд Одеської області звільнив її з-під варти на поруки народних депутатів.

Крім того, на початку жовтня прокуратура Одеської області повідомила про підозру колишній заступниці міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько за статтею про «службову недбалість», що спричинила загибель дітей. Суд обрав Цвірінько запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання