У США повідомили нові дані про наїзд у Нью-Йорку: 8 загинули, 11 поранені

У США поліція Нью-Йорка повідомила нові дані про наїзд автом на людей, що стався в найбільшому місті країни: загинули принаймні вісім людей, іще 11 зазнали поранень, що серйозні, але не загрожують життю.

За повідомленнями поліції, які вона все ще називає попередніми і не остаточними, молодик віком 29 років на орендованій малій вантажівці-пікапі в’їхав на доріжку для перехожих і велосипедистів і рушив нею, збиваючи людей. Потім він врізався у шкільний автобус і вийшов зі свого авта з двома одиницями зброї в руках. Поліцейський, що чергував у тому місці, відкрив вогонь і поранив чоловіка в живіт. Відтак нападника затримали і шпиталізували, а на місці події знайшли рушницю для пейнтболу і пневматичну зброю.

Особи затриманого наразі офіційно не називають.

На прес-конференції з приводу нападу комісар поліції Нью-Йорка Джеймз О’Ніл підтвердив повідомлення свідків, що нападник, вийшовши з розбитого авта, вигукував «Аллах акбар!» За його словами, цей вигук і спосіб, у який був здійснений напад, привели поліцію до висновку, що це був терористичний акт.

Мер Нью-Йорка Білл де Бласіо назвав цю подію «особливо боягузливим актом тероризму, спрямованим проти невинних цивільних осіб».

А губернатор штату Нью-Йорк Андрю Куомо заявив, що це, як виглядає, був напад одинака, і наразі немає ніяких свідчень, що могли б пов’язати цей напад із ширшим замахом чи ширшою схемою.