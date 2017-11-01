Трамп наказав провести «надзвичайну перевірку» іммігрантів після нападу у Нью-Йорку

Президент США Дональд Трамп наказав провести «надзвичайну перевірку» іммігрантів після того, як поліція затримала громадянина Узбекистану за підозрою в нападі, жертвами якого 31 жовтня у Нью-Йорку стали восьмеро людей.

Раніше Трамп написав у твітері, що напад здійснила «дуже хвора і божевільна особа».

Це був перший такий напад від 11 вересня 2001 року, і вперше Сполучені Штати зазнали атаки із застосуванням автомобіля, подібної до тих, що фіксувалися останнім часом у Європі.

Засоби інформації у США повідомляють із посиланням на представників правоохоронних органів, що нападником у Нью-Йорку, який наїхав автом на людей і вбив принаймні 8 людей, є громадянин Узбекистану.

За цими повідомленнями, чоловік на ім’я Сайфулло Саїпов має у США «зелену карту» – посвідчення на право постійного мешкання – і жив у США з 2010 року, спершу у штаті Флорида, водійське посвідчення якого він має. Останнім часом, за даними засобів інформації, він перебував у Нью-Йорку чи околицях.

Офіційно імені нападника наразі не називали. 29-річного чоловіка затримала поліція після того, як відкрила по ньому вогонь і поранила його в живіт, побачивши в нього в руках дві одиниці зброї; підозрюваного нападника доставили до лікарні. З’ясувалося, що при ньому були рушниця для пейнтболу і пневматичний пістолет.

За повідомленнями поліції, молодик на орендованій малій вантажівці-пікапі в’їхав на доріжку для перехожих і велосипедистів і рушив нею, збиваючи людей. При цьому загинули принаймні вісім людей, іще 11 зазнали поранень, що серйозні, але не загрожують життю. Засоби інформації повідомляють, що підозрюваний нападник проїхав цією доріжкою на великій швидкості понад кілометр із чвертю; шість людей загинули на місці, ще двоє потім від поранень і травм.

На прес-конференції з приводу нападу комісар поліції Нью-Йорка Джеймз О’Ніл підтвердив повідомлення свідків, що нападник, вийшовши зі свого розбитого авта, вигукував «Аллах акбар!» За його словами, цей вигук і спосіб, у який був здійснений напад, привели поліцію до висновку, що це був терористичний акт.