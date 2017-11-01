ЗМІ США: чоловік, що вчинив напад у Нью-Йорку, – громадянин Узбекистану

Засоби інформації у США повідомляють із посиланням на представників правоохоронних органів, що нападником у Нью-Йорку, який наїхав автом на людей і вбив принаймні 8 людей, є громадянин Узбекистану.

За цими повідомленнями, чоловік на ім’я Сайфулло Саїпов має у США «зелену карту» – посвідчення на право постійного мешкання – і жив у США з 2010 року, спершу у штаті Флорида, водійське посвідчення якого він має. Останнім часом, за даними засобів інформації, він перебував у Нью-Йорку чи околицях.

Офіційно імені нападника наразі не називали. 29-річного чоловіка затримала поліція після того, як відкрила по ньому вогонь і поранила його в живіт, побачивши в нього в руках дві одиниці зброї; підозрюваного нападника доставили до лікарні. З’ясувалося, що при ньому були рушниця для пейнтболу і пневматичний пістолет.

За повідомленнями поліції, молодик на орендованій малій вантажівці-пікапі в’їхав на доріжку для перехожих і велосипедистів і рушив нею, збиваючи людей. При цьому загинули принаймні вісім людей, іще 11 зазнали поранень, що серйозні, але не загрожують життю. Засоби інформації повідомляють, що підозрюваний нападник проїхав цією доріжкою на великій швидкості понад кілометр із чвертю; шість людей загинули на місці, ще двоє потім від поранень і травм.

Також інформують, що Бельгія підтвердила загибель унаслідок цього нападу свого громадянина.

Потім підозрюваний нападник врізався у шкільний автобус і вийшов зі свого авта з двома одиницями зброї в руках. У засобах інформації повідомляють, що автобус перевозив дітей-інвалідів, і кілька з них теж зазнали травм при зіткненні.

На прес-конференції з приводу нападу комісар поліції Нью-Йорка Джеймз О’Ніл підтвердив повідомлення свідків, що нападник, вийшовши зі свого розбитого авта, вигукував «Аллах акбар!» За його словами, цей вигук і спосіб, у який був здійснений напад, привели поліцію до висновку, що це був терористичний акт.

Мер Нью-Йорка Білл де Бласіо назвав цю подію «особливо боягузливим актом тероризму, спрямованим проти невинних цивільних осіб».

А губернатор штату Нью-Йорк Андрю Куомо заявив, що це, як виглядає, був напад одинака, і наразі немає ніяких свідчень, що могли б пов’язати цей напад із ширшим замахом чи ширшою схемою.

На подію відреагував у твітері і президент США Дональд Трамп: за його словами, напад здійснила, схоже, «дуже хвора і божевільна особа».