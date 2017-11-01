США: сенатори розкритикували соцмережі через російську політичну рекламу

Американські сенатори розкритикували Facebook та інші провідні соціальні мережі, які не змогли запобігти можливим зловживанням з боку росіян під час президентської кампанії 2016 року.

«Чому Facebook знадобилося 11 місяців, щоб розпочати щось робити і допомогти нам зрозуміти масштаб цієї проблеми?» – запитав сенатор-демократ Кріс Кунс на слуханнях у юридичному комітету Сенату з керівниками компаній Facebook, Twitter та Google 31 жовтня.

Головний радник Facebook Колін Стретч визнав, що його компанія мала побачити зловживання і зробити більше, щоб запобігти цьому. «Є сигнали, які ми пропустили», – сказав він.

Соціальна мережа Facebook 30 жовтня оновила свої оцінки охоплення американських виборців російською політичною рекламою впродовж останніх двох років. За даними Facebook, опублікованих росіянами повідомлень було близько 80 тисяч, і близько 126 мільйонів американців, або більше від половини виборців, можливо, переглянули ці публікації. Це набагато перевищує попередню оцінку компанії.

За даними Facebook, повідомлення, про які йдеться, були опубліковані в період з червня 2015 до серпня 2017 року. Вони зачіпали теми, дражливі для американського суспільства, зокрема, відносини між представниками різних рас.