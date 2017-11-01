САП: у «справі рюкзаків» застава має скласти 14 мільйонів гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про арешт для всіх трьох фігурантів «справи рюкзаків» з можливістю внесення застави загальною сумою 14 мільйонів гривень. Про це 1 листопада повідомив керівник САП Назар Холодницький.

За його словами, усім трьом затриманим уже оголошено про підозру і вони ознайомлюються з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

«Прокурори клопотатимуть про заставу у розмірі 5 мільйонів для колишнього працівника МВС та однієї фізичної особи. Ще чотири мільйони проситимемо для підприємця, який мав виготовляти рюкзаки», – сказав Холодницький.

НАБУ 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО, в результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків і ще одну приватну особу.

Як повідомляла головний редактор програми «Схеми» Наталка Седлецька, у рамках справи про «рюкзаки МВС» затримали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

Син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр вважає, що відкрите проти нього провадження Національного антикорупційного бюро України щодо закупівлі рюкзаків за завищеними цінами, в якому він фігурує як підозрюваний, є політичним.

«Процесуальні дії НАБУ пов’язані з абсолютно політизованою, заангажованою політичною справою, в якій ні грама юридичної логіки», – заявив він у коментарі журналістам програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.