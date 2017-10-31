Син Авакова, підозрюваний у причетності до розкрадання 14 мільйонів гривень, назвав справу політичною

Син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр вважає, що відкрите проти нього провадження Національного антикорупційного бюро України щодо закупівлі рюкзаків за завищеними цінами, в якому він фігурує як підозрюваний, є політичним.

«Процесуальні дії НАБУ пов’язані з абсолютно політизованою, заангажованою політичною справою, в якій ні грама юридичної логіки, підстав і так далі…» – заявив він у коментарі журналістам програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

«Схемам» вдалося поспілкуватися з Олександром Аваковим у міській клінічній лікарні Києва № 4, куди підозрюваного привезли для проходження медичного обстеження. Як пояснили юристи, це звичайна процедура, перш ніж підозрюваного відправляють у слідчий ізолятор, де він чекатиме засідання суду для обрання запобіжного заходу.

Окремо син міністра прокоментував кадри, які вдалося зафільмувати журналістам програми «Схеми» біля будівлі НАБУ в Києві. На них Олександр Аваков, іще перед оголошенням підозри, курить в оточенні спецназівців Національного антикорупційного бюро та усміхається.

«Знаєте, як каже мій батько? Залишайтесь оптимістом», – так коротко пояснив свій гарний настрій Олександр Аваков.

НАБУ 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО, в результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків і ще одну приватну особу.

Як повідомляла головний редактор програми «Схеми» Наталка Седлецька, у рамках справи про «рюкзаки МВС» затримали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Натомість Міністерство внутрішніх справ України назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, а Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.

На початку 2016 року журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», знайшли відеозаписи, схожі на зйомки прихованою камерою в кабінеті тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який до травня 2015 року відповідав у міністерстві за державні закупівлі. На відео зафіксований діалог про закупівлю рюкзаків між нібито сином міністра Авакова Олександром та особою, схожою на Сергія Чеботаря, на той час заступника Арсена Авакова, в якому вони домовляються про отримання сином міністра бюджетного підряду в обхід законної процедури тендеру.