Суд обрав Каськіву запобіжний захід: арешт із можливістю застави

Печерський районний суд Києва вирішив арештувати на два місяці з можливістю внесення застави екстрадованого з Панами колишнього голову Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва, повідомили у Генпрокуратурі.

Як написала у Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган, у ході розгляду клопотання ГПУ з обрання Каськіву запобіжного заходу його захист надав суду довідку про повне відшкодування останнім завданих державі збитків.

«Врахувавши даний факт, а також наявність п’ятьох неповнолітніх дітей, Печерський районний суд ухвалив рішення «застосувати щодо підозрюваного Каськіва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах 2-місячного терміну досудового розслідування. Обрати підозрюваному Каськіву альтернативний захід у вигляді застави», – написала Сарган.

Суд також зобов’язав Каськіва здати всі наявні закордонні паспорти, а також з’являтися за першою вимогою до слідчого і повідомляти про своє місце перебування, додала речниця Юрія Луценка.

У коментарі телеканалу «112 Україна» Сарган пояснила, що Каськіва відпустили в залі суду. Тепер у нього є п'ять днів для внесення застави: у разі невиконання зобов'язання він буде повторно затриманий та арештований.

Суму застави Сарган не вказала. За повідомленнями деяких ЗМІ, вона складає 160 тисяч гривень.

Про екстрадицію Каськіва з Панами до України 1 листопада повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього голову Держкомінвестпроекту Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами державного бюджету України на суму близько 7,5 мільйона гривень. Наразі Каськіва доставлено до Головного слідчого управління ГПУ, тривають слідчі дії», – написав Луценко у Facebook.

Наприкінці березня 2017 року заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомляв про відмову у політичному притулку Владиславові Каськову з боку панамської влади. Восени минулого року стало відомо про затримання Каськова в Панамі.

Владислав Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010–2014 роках.

Наприкінці березня 2016 року його оголосили в розшук.