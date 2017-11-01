У Франції через два роки перестав діяти надзвичайний стан

У Франції 1 листопада перестав діяти режим надзвичайного стану, запроваджений після терактів у Парижі в 2015 році. При цьому розширені повноваження французької поліції і спецслужб збережуться за рахунок нового законодавства про протидію екстремізму.

Закон уже підписав президент Емманюель Макрон. Документ, зокрема, передбачає проведення обшуків і взяття під домашній арешт без отримання судового дозволу.

Закон закріплює деякі з виняткових заходів, що містяться у пунктах надзвичайного стану, запровадженого після паризьких нападів. Найсуворіші його положення щорічно переглядатимуться парламентом, а у кінці 2020 року їхня дія буде припинена.

Правозахисна організація Human Rights Watch розкритикувала документ, назвавши його «нормалізацією надзвичайних повноважень». Минулого місяця експерти ООН висловили свої застереження щодо цього у листі до уряду Франції.

Надзвичайний стан у Франції запровадили у листопаді 2015 року після нападів у Парижі, у результаті яких загинули 130 людей. Його дію продовжували шість разів.