Порошенко у Саудівській Аравії обговорив можливості розширення інвестиційної співпраці

Президент України Петро Порошенко обговорив з директором Публічного інвестиційного фонду Саудівської Аравії Ясіром бін Османом Ар-Румаяном можливості розширення інвестиційної співпраці.

«Ми вітаємо участь саудівського капіталу державної і приватної форми в реалізації привабливих взаємовигідних проектів на території України, зокрема, у таких сферах, як літакобудування, сільське господарство, суднобудування, оборонна промисловість, енергетика, туристично-рекреаційна інфраструктура, а також у процесі приватизації в нашій країні», – сказав Порошенко, якого цитує прес-служба.

Він також запросив саудівські компанії взяти участь у приватизації в Україні.

Зі свого боку, Ясір бін Осман Ар-Румаян поінформував про діяльність Публічного інвестиційного фонду у рамках реалізації амбітного плану економічних реформ «Saudi Arabia’s Vision 2030», спрямованого на послаблення залежності королівства від доходів нафтового сектору.

В Адміністрації президента зазначили, що станом на 2017 рік активи фонду становлять 160 мільярдів доларів США.