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01 Листопад 2017, Київ 19:15
Новини | Події

Суд почав розглядати клопотання про запобіжний захід для сина Авакова (трансляція)

Олександр Аваков

Солом’янський райсуд Києва почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова – Олександра.

Олександр Аваков перебуває в скляному боксі, де утримують затриманих під час судових засідання.

Радіо Свобода проводить трансляцію з засідання суду.

Син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр є фігурантом провадження щодо закупівлі МВС рюкзаків за завищеними цінами. Олександр Аваков вважає цю справу політичною.

НАБУ 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО, в результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків і ще одну приватну особу.

Згодом стало відомо, що затримані син міністра внутрішніх справ України Олександр Аваков і колишній заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар.

За даними НАБУ, у 2015 році затримані особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

На початку 2016 року журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», знайшли відеозаписи, схожі на зйомки прихованою камерою в кабінеті тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який до травня 2015 року відповідав у міністерстві за державні закупівлі. На відео зафіксований діалог про закупівлю рюкзаків між нібито сином міністра Авакова Олександром та особою, схожою на Сергія Чеботаря, на той час заступника Арсена Авакова, в якому вони домовляються про отримання сином міністра бюджетного підряду в обхід законної процедури тендеру.

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