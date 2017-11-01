Порошенко: Україна і Саудівська Аравія домовились про спрощення візового режиму

Президент Петро Порошенко повідомив про досягнення домовленостей щодо спрощення візового режиму між Україною і Саудівською Аравією.

«Я з подивом дізнався, що візи до Саудівської Аравії є найдорожчими серед усіх країн світу для українців і, відповідно, візи до України – найдорожчими для саудитів», – сказав Порошенко за підсумками офіційного візиту до Саудівської Аравії, повідомляє його прес-служба.

За словами президента, на зустрічі з королем Саудівської Аравії вони домовилися про зниження розміру плати за візи і «рух у напрямку полегшення міжлюдських контактів, спрощення співпраці на рівні бізнесу та підприємців, а також активізації туристичних поїздок».

За словами Порошенка, це також сприятиме релігійним обмінам. Президент зауважив, що в Україні проживають близько двох мільйонів мусульман, і вони матимуть можливість здійснити паломництво – хадж до Саудівської Аравії. «Ми домовились про те, що зробимо максимальне спрощення процедури хаджу», – повідомив він.

31 жовтня – 1 листопада президент України перебуває з офіційним візитом у Саудівській Аравії, а 1 – 2 листопада їде з робочим візитом до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Раніше Україна посіла 32-е із 94 місць у глобальному рейтингу паспортів Global Passport Index 2017. Йдеться про щорічний аналіз найзручніших для подорожей документів, який проводить компанія Arton Capital. Український паспорт таким чином набрав 120 «безвізових» балів – саме до такої кількості країн громадяни можуть, нехай і на певний час, в’їжджати без попередньо оформлених дозволів.

11 червня 2017 року набуло чинності рішення Ради Європейського союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.