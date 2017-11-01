Каськів не підписував угоду про співпрацю зі слідством – Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що екстрадований із Панами екс-голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестпроект) Владислав Каськів не підписував угоду про співпрацю зі слідством.

За його словами, ймовірність підписання Каськівим угоди про співпрацю зі слідством існує, але «наразі Каськів не йде на таку пропозицію».

Луценко зазначив, що Каськів відмовився від цього і вважає, що «йому немає про що повідомити слідству».

За словами генпрокурора, Каськів є єдиним обвинувачуваним у цій справі й особисто відповідатиме за заволодіння коштами на суму понад 7 мільйонів гривень.

«Звичайно, він може скористатися своїм правом, вказати на вищого члена злочинної групи, і тоді зможе отримати певне послаблення, які застосує суд», – додав Луценко.

Сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про екстрадицію Каськіва з Панами до України. Суд арештував Каськіва на два місяці з можливістю внесення застави з урахуванням наданих захистом довідок про повне відшкодування останнім завданих державі збитків.

Як повідомила Радіо Свобода речниця генпрокурора Лариса Сарган, Владислав Каськів звільнений у залі суду і має протягом п’яти днів внести заставу у сумі 160 тисяч гривень.

Наприкінці березня 2017 року заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомляв про відмову у політичному притулку Владиславові Каськову з боку панамської влади. Восени минулого року стало відомо про затримання Каськова в Панамі.

Владислав Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010–2014 роках.

Наприкінці березня 2016 року його оголосили в розшук.