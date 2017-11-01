Суд відпустив Каськіва, він має внести заставу протягом 5 днів – Сарган

Екстрадований із Панами колишній голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) Владислав Каськів звільнений у залі суду і має протягом п’яти днів внести заставу у сумі 160 тисяч гривень, повідомила Радіо Свобода речниця генпрокурора Лариса Сарган.

«Суд ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу на два місяці з альтернативою внесення застави у 160 тисяч гривень, але у залі суду відпустив його, з урахуванням того, що захист надав довідку про сплату всіх заподіяних державі збитків, а також наявність п’яти неповнолітніх дітей. Це рішення суду. Каськів на зараз звільнений із-під арешту і має упродовж 5 днів сплатити визначену судом заставу», – сказала Сарган.

Речниця Юрія Луценка додала, що наразі не має інформації щодо того, чи вніс Каськів заставу.

Раніше у Facebook Сарган написала, що Печерський районний суд Києва вирішив арештувати Каськіва на два місяці з можливістю внесення застави з урахуванням наданих захистом довідок про повне відшкодування останнім завданих державі збитків.

Про екстрадицію Каськіва з Панами до України 1 листопада повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього голову Держкомінвестпроекту Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами державного бюджету України на суму близько 7,5 мільйона гривень. Наразі Каськіва доставлено до Головного слідчого управління ГПУ, тривають слідчі дії», – написав Луценко у Facebook.

Наприкінці березня 2017 року заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомляв про відмову у політичному притулку Владиславові Каськову з боку панамської влади. Восени минулого року стало відомо про затримання Каськова в Панамі.

Владислав Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010–2014 роках.

Наприкінці березня 2016 року його оголосили в розшук.