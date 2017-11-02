«Шахтар» гарантував собі «євровесну»

Донецький футбольний клуб «Шахтар» після перемоги в Харкові над голландським «Феєноордом» (3:1) у четвертому турі групового турніру Ліги чемпіонів гарантував собі «євровесну». Так за традицією в Україні іменують вихід до стадії плей-оф європейських клубних турнірів, хоча формально перші матчі навиліт відбуваються ще взимку, в лютому.

Гірники точно не опустяться нижче третього місця, яке гарантує участь в 1/16 фіналу Ліги Європи. Донеччани мають високі шанси продовжити виступ і в головному турнірі – Лізі чемпіонів. Для цього їм потрібно набрати принаймні одне очко в двох поєдинках, що залишилися, – з прямим конкурентом, італійським «Наполі», на виїзді (21 листопада) або з лідером групи, англійським «Манчестер Сіті», в Харкові (6 грудня).

Після чотирьох турів «Манчестер Сіті» має 12 очок, «Шахтар» – 9, «Наполі» – 3, «Феєноорд» – 0.