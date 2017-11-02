МОЗ: в Україні за минулий тиждень на грип захворіли понад 162 тисячі людей, найбільше – на Київщині

В Україні за останній тиждень жовтня на грип і гострі респіраторні інфекції (ГРВІ) захворіли понад 162 тисячі людей, 70% з них – діти до 17 років.

Як" target="_blank"> повідомляє центр грипу і ГРВІ Міністерства охорони здоров’я України, найвищий показник захворюваності на грип і ГРВІ зареєстрований в Київській області, найнижчий – у Тернопільській.

У МОЗ додають, що у жодній з областей показник захворюваності на грип і ГРІ не перевищив епідемічного порогу.

За даними міністерства, Від початку сезону від грипу вакцинувалися близько 8,2 тисячі людей.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, яке викликається вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Лікарі зауважують, що організм людини з віком має все меншу здатність самостійно справлятися із захворюваннями, тому рекомендується зробити щеплення від грипу.