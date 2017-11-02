Вибори голови Конституційного суду не відбулися

Вибори голови Конституційного суду України не відбулися, повідомляє прес-служба КСУ.

У суді не уточнюють причин такої ситуації.

Як повідомляє агенція «Українські Новини» з посиланням на поінформоване джерело в суді, через брак голосів суддів це питання не змогли включити до порядку денного.

З 18 березня 2014 по 20 березня 2017 року головою Конституційного суду був Юрій Баулін. Після закінчення строку його повноважень на цій посаді він став виконувачем обов’язків голови суду як старший за віком суддя.

3 червня 2017 року Бауліна було звільнено в зв’язку із закінченням 9-річного строку суддівських повноважень.

Нині посаду в.о. голови Конституційного суду обіймає Віктор Кривенко.