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03 Листопад 2017, Київ 14:50
Новини | Події

СММ ОБСЄ: у 2017 році через бойові дії на Донбасі постраждали 400 цивільних

Авто спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі, ілюстративне фото

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що з початку року унаслідок бойових дій на Донбасі постраждали 400 цивільних.

«Кількість жертв серед цивільного населення, підтверджених СММ ОБСЄ в Україні, за цей рік сягає понад 400 осіб», – сказав перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

За його словами, з початку 2017 року було зафіксовано понад дві тисячі випадків обмеження свободи пересування спостерігачів – більшість з них пов’язані з наявністю мін та боєприпасів, які сторони не вилучити, попри взяті на себе зобов’язання.

Гуґ також повідомив, що майже 700 обмежень були пов ‘язані з забороною чи затримкою доступу спостерігачів.

За його словами, найчастіше представники СММ ОБСЄ стикаються з недопуском на непідконтрольній Україні територій біля неконтрольованих ділянок кордону з Росією.

За даними СММ ОБСЄ, станом на вересень унаслідок бойових дій на Донбасі у 2017 році загинули 68 цивільних, 319 поранені.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.

За останніми даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули майже 10 тисяч людей.

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