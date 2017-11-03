Виявлене в Сєвєродонецьку тіло іншого чоловіка, ймовірно, не пов’язане з убивством депутата – прокуратура

У прокуратурі Луганської області заявляють, що виявлене вночі 3 листопада у Сєвєродонецьку тіло іншого чоловіка, ймовірно, не пов’язане з убивством депутата міської ради Сєвєродонецька Сергія Самарського.

«Було виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Було встановлено, що це місцевий мешканець. Наразі встановлюються можливі свідки й очевидці даної події. Проте прокуратура не може сказати, що дана особа є свідком убивства депутата… Прокуратура не пов’язує ці два вбивства. Бо це не політик, а звичайний громадянин», – сказала в коментарі проекту Радіо Свобода Радіо «Донбас.Реалії» прес-секретар прокуратури в Луганській області Ганна Зикова.

За її словами, тіло виявили недалеко від місця загибелі депутата.

Тіло Самарського знайшли 3 листопада о 0:30 поблизу будинку, де він мешкав. Як повідомили у прес-службі головного управління національної поліції Луганської області, у нього була розбита голова.

Зв’язок із Сергієм Самарським зник напередодні ввечері. О 21:35 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від дружини депутата Ірини Самарської. Жінка повідомила, що останній раз вона розмовляла з чоловіком о 17:20, коли він ішов додому. Наразі поліція почала кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство».

Поліція Сєвєродонецька розглядає декілька версій убивства депутата міськради Сергія Самарського, серед них – убивство, пов’язане з політичною діяльністю, повідомила прес-офіцер міського відділу поліції Тетяна Кириленко. Також не відкидається версія розбійного нападу. До роботи в міській раді Сергій Самарський займався бізнесом.

55-річний Сергій Самарський був відомий своєю проукраїнською позицією. У травні 2014 року, за кілька днів до президентських виборів, його викрадали підтримувані Росією бойовики – в Сєвєродонецьку біля виборчого штабу партії «Батьківщина». Самарський у той час очолював його.

У 2016 році депутат Самарський був ініціатором ухвалення рішення, за яким Сєвєродонецька міська рада визнала Росію державою-агресором.

Упродовж трьох останніх років, після захоплення Луганська підтримуваними Росією бойовиками, Сєвєродонецьк є фактичним обласним центром Луганщини.