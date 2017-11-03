Поліція розглядає політичну діяльність як одну з версій убивства депутата в Сєвєродонецьку

Поліція Сєвєродонецька розглядає декілька версій вбивства депутата міськради Сергія Самарського, серед них – вбивство, пов’язане з політичною діяльністю, повідомила прес-офіцер міського відділу поліції Тетяна Кириленко.

«Це його політична діяльність. Як депутата, як громадського діяча, як правозахисника», – сказала речниця поліції.

Також не відкидається версія розбійного нападу. До роботи в міській раді Сергій Самарський займався бізнесом.

Тіло Самарського знайшли 3 листопада о 0:30 поблизу будинку, де він мешкав. Як повідомили у прес-службі головного управління національної поліції Луганської області, у нього була розбита голова.

Зв’язок із Сергієм Самарським зник напередодні ввечері. О 21:35 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від дружини депутата Ірини Самарської. Жінка повідомила, що останній раз вона розмовляла з чоловіком о 17:20, коли він йшов додому.

Наразі поліція почала кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство».

55-річний Сергій Самарський був відомий своєю проукраїнською позицією. У травні 2014 року, за кілька днів до президентських виборів, його викрадали підтримувані Росією бойовики – в Сєвєродонецьку біля виборчого штабу партії «Батьківщина», який Самарський у той час очолював.

У 2016 році депутат Самарський був ініціатором ухвалення рішення, за яким Сєвєродонецька міська рада визнала Росію державою-агресором.

Впродовж трьох останніх років, після захоплення Луганська підтримуваними Росією бойовиками, Сєвєродонецьк є фактичним обласним центром Луганщини.