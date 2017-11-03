Резолюція ПА «Євронест»: угода про асоціацію з ЄС – не кінцева мета для України, Молдови і Грузії

Парламентська асамблея (ПА) «Євронест» закликає визнати європейські спрямування України, Молдови і Грузії, а також те, що Угоди про асоціацію з зазначеними країнами не є кінцевою метою в їхніх відносинах з Європейським союзом.

«Закликає до тісної політичної асоціації та економічної інтеграції, включаючи участь у програмах ЄС, а також визнання того факту, що Угоди про асоціацію з Грузією, Молдовою та Україною не становлять кінцевої мети у відносинах з ЄС та визнання їхніх європейських прагнень», – йдеться в тексті резолюції «Майбутнє Східного партнерства – спільна боротьба з гібридними викликами і загрозами безпеці», опублікованому на сайті Верховної Ради України.

Парламентська асамблея (ПА) «Євронест» також закликає узгодити нові стратегічні довгострокові цілі напередодні Саміту Східного партнерства в Брюсселі 24 листопада.

Парламентська асамблея «Євронест» об’єднує депутатів від країн Східного партнерства ЄС.

У жовтні комітет із закордонних справ Європарламенту закликав запровадити механізм наближення до Європейського союзу трьох із шести країн-учасниць програми ЄС «Східне партнерство» – України, Грузії і Молдови.

Рекомендації містять заклик до ЄС розглянути можливість створити «привабливу довгострокову модель «Східного партнерства-плюс» для країн-учасниць, які вже уклали з Євросоюзом угоди про асоціацію, з тим, щоб вони могли з часом приєднатися до митного союзу ЄС, енергетичного союзу, союзу цифрових технологій, а також шенгенської зони.

Тим часом у країнах-членах ЄС напередодні саміту «Східного партнерства» ще точаться гострі дискусії про те, чи вносити до підсумкової декларації саміту визнання «європейських прагнень» цих трьох країн.

Крім них, до «Східного партнерства» належать також Білорусь, Вірменія і Азербайджан.