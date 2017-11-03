Росія: третю справу проти вчителя-поета за підтримку України спрямували до суду

У Росії поет Олександр Бившев, колишній учитель із Орловської області, повідомив, що матеріали вже третьої кримінальної справи проти нього через його вірш на підтримку України надіслали до суду після завершення слідства.

Як написав він у фейсбуці, про це йому «урочисто повідомили» 2 листопада після останнього допиту. При цьому подання про призначення незалежної психолого-лінгвістичної експертизи його вірша відхилили.

«Орловський обласний суд швиденько визнав вірш «На незалежність України» екстремістським, навіть не повідомивши мене про це. Наші звитяжні силовики-«стахановці» поспішають розправитися зі мною в рекордно короткий термін», – додав Бившев.

Усі три кримінальні справи проти нього були за вірші, які, так чи інакше, присвячені українській темі.

45-річний Олександр Бившев живе в селищі Кроми Орловської області Росії з літніми батьками, за якими доглядає. До серпня 2014 року він працював учителем німецької мови в середній школі, але після публікації в місцевій газеті вірша «Українським патріотам» його відсторонили від роботи, а колишні колеги та учні виступили проти нього в суді. Вірші «Українським патріотам» і «Українські повстанці», в яких Бившев засудив дії Росії щодо України, зокрема щодо Криму, визнали екстремістськими, самого поета внесли до російського федерального списку екстремістів і заблокували його банківські рахунки. Влітку 2015 року Бившев у двох окремих судових справах був засуджений до 300 годин обов’язкових робіт за ці вірші за статтею 282 Кримінального кодексу Росії – «розпалювання ненависті або ворожнечі» щодо групи осіб «росіяни». Працювати за фахом у школі йому заборонили.

Нова справа була порушена у вересні. Ознаки екстремізму слідчі побачили у вірші «На незалежність України», написаному ще навесні 2015 року (до засуджень через перші два вірші). Це, за словами Олександра Бившева, його відповідь на однойменний твір російського поета Йосипа Бродського, що має гостре антиукраїнське спрямування.