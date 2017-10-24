«Я вже тричі екстреміст»: у Росії орловського поета знову звинувачують у екстремізмі через вірші на підтримку України

Орловському поету Олександру Бившеву загрожує в Росії новий судовий процес за звинуваченнями в екстремізмі через вірші на підтримку України. 19 жовтня його допитали в Слідчому комітеті, з нього взяли підписку про невиїзд. У 2015 році Бившев вже був засуджений до 300 годин обов'язкових робіт за вірші проукраїнської тематики. Поет вважає, що нові претензії слідства пов'язані з президентськими виборами.

​Олександру Бившеву 45 років, він живе в селищі Кроми Орловської області Росії з літніми батьками. До серпня 2014 року він працював вчителем німецької мови в середній школі, але після публікації в місцевій газеті «Зоря» вірша «Українським патріотам» його відсторонили від роботи, а колишні колеги та учні виступили проти нього в суді. Вірші «Українським патріотам» і «Українські повстанці», в яких Бившев засудив дії Росії щодо України і Криму, визнали екстремістськими, самого поета внесли до федерального списку екстремістів і заблокували банківські рахунки. Влітку 2015 року Бившев був засуджений до 300 годин обов'язкових робіт за ці вірші за статтею 282 Кримінального кодексу Росії «розпалювання ненависті або ворожнечі» щодо групи осіб «росіяни».

Нова справа була порушена ще у вересні минулого року. Ознаки екстремізму слідчі побачили у вірші «На незалежність України», який, за словами Бившева, є відповіддю на однойменний твір Йосипа Бродського. У січні 2017 року у Бившева відбулися обшуки, у нього вилучили комп'ютер і викликали на допит, однак після цього слідчі дії припинилися. На новий допит поета викликали тільки 19 жовтня, а наступний запланували вже на 25 жовтня.

Увесь цей час Олександр Бившев, який живе в 7-тисячному селищі, зазнає цькування і тиску – у вікнах його будинку вибивали шибки, він отримував повідомлення з погрозами, в місцевому копіювальному центрі відмовилися зробити ксерокопії потрібних йому документів, оскільки керівництву порадили не зв'язуватися з Бившевим.

Олександр Бившев вважає, що поновлення його переслідування пов'язане з президентськими виборами в Росії – владі потрібно, щоб він припинив писати вірші. Але поет кидати творчість не збирається, хоча від нової кримінальної справи «нічого хорошого» не чекає і вважає, що вирок уже вирішений:

– 19 жовтня з мене взяли підписку про невиїзд і про належну поведінку, нібито у зв'язку з тим, що я можу якимось чином натиснути на свідків і вплинути на розслідування цієї кримінальної справи. «Лінгвісти в погонах» знайшли в цьому вірші «На незалежність України» екстремізм. Причому нас з адвокатом до відома не поставили, хоча ми могли поставити свої запитання. Нас поставили перед фактом, що трапився. Вірш абсолютно безневинний, це відповідь на відомий вірш Йосипа Бродського «На незалежність України».

Саме слово «Україна» все ще викликає у влади такий сказ. Виходить, що я вже тричі екстреміст, тобто вже рецидивіст

Це – третя кримінальна справа і знову через вірші українського циклу. Усі три кримінальні справи були за вірші, які, так чи інакше, присвячені українській темі. Саме слово «Україна» все ще викликає у влади такий сказ. Нічого хорошого ми, звичайно, не чекаємо, тому що вже висунуті звинувачення, матеріали вже прямують до суду. Виходить, що я вже тричі екстреміст, тобто вже рецидивіст. Вирок заздалегідь вирішений наперед, оскільки, я знаю, виправдувальних вироків у екстремістським справах в сучасній Росії не буває. Я тільки нещодавно дізнався, що, виявляється, навіть в 1937 році за часів Сталіна, в пік репресій виправдувальних вироків було десь в 30 разів більше, ніж зараз, хоча, звичайно, не за політичними статтями. Наскільки я знаю, Путін на одному з засідань Ради безпеки відкрито дав вказівку органам, щоб всі справи щодо екстремізму були доведені до суду.

Мене попереджали, що десь ближче до президентських виборів, звичайно, все це буде посилюватися

Мене попереджали, що десь ближче до президентських виборів, звичайно, все це буде посилюватися, ну, ось і закрутили. Оскільки тільки зараз, через рік, раптово закрутилася ця нова справа. Допити пішли буквально через кілька днів після того, коли ми з адвокатом отримали зі Страсбурга повідомлення про те, що наша скарга отримана і слухання щодо неї будуть на початку наступного року.

Страсбург направив уряду Росії питання, відповісти на які треба до січня. Вони просять чітко сказати, що конкретно, які наслідки могли спричинити мої вірші, яку вони становлять суспільну небезпеку, як, припустимо, поєднується внесення мене до списку терористів Росії, арешт моїх рахунків і рахунків моєї сім'ї, довічна заборона на професію, з тими документами і домовленостями, які зобов'язалася добровільно виконувати Росія щодо дотримання прав людини. Зрозуміло, що це дуже сильно дратує владу, що нам вдалося дійти до Страсбурга.

– Чи могли б розповісти про те, що це за вірші? Що, на Ваш погляд, не подобається в них владі?

У першій кримінальній справі був вірш «Українським патріотам». Він був написаний, коли Путін в Раді федерації отримав одностайну згоду на введення військ Росії в будь-який регіон України

– У першій кримінальній справі був вірш «Українським патріотам». Він був написаний 1 березня 2014 року, якраз у той самий день, коли Путін в Раді федерації отримав одностайну згоду на введення військ Росії в будь-який регіон України. Через цей вірш якраз і був суд. Цей вірш внесли до списку екстремістських матеріалів. Він заборонений і до публікації, і до передруку його на території Росії.

Друга кримінальна справа була через місяць після цього. Вірш називається «Українські повстанці»

Друга кримінальна справа була через місяць після цього – в липні 2014 року. Вірш називається «Українські повстанці». Я писав книгу про Другу світову війну, яка вийшла потім в Америці. Вона називається «Кривава пам'ять». У вірші є фраза «що фашисти нам, що москалі», тобто я їх зрівняв одне з одним. Потім ці дві справи склеїли в одну. І вирок у ній вже був 13 липня 2015 року.

В останньому вірші посил такий: я бажаю Україні щастя і українському вибору – стати повноправним членом європейської спільноти

В останньому вірші, написаному в лютому 2015 року, через який завели нову справу, посил такий: я бажаю Україні щастя і українському вибору – стати повноправним членом європейської спільноти. Ось це теж викликає дике роздратування влади. Вирішили, очевидно, влаштувати такий показовий процес, прочуханку, щоб іншим не кортіло, і заткнути рота всім іншим незгодним. Оскільки українська тема досі залишається у нас у всіх центральних ЗМІ подією номер один.

– А як Ви зараз живете, якщо Ваші рахунки заблоковані, якщо Ви не можете працювати?

Я вже четвертий рік не працюю. Дуже важко, тому що четвертий рік все це цькування триває

– Я вже четвертий рік не працюю. Живу за рахунок пенсії батьків. Я вдячний Ользі Романовій, яка ліки надсилала кілька разів. Це все дуже важко, тому що все це відстежується. Не так все просто зробити. Ясна річ, що важко, але я розумію, що є люди, які реально сидять, яким набагато важче, ніж в моєму випадку. Хоча, як кажуть, розрада слабка. Дуже важко, тому що четвертий рік все це цькування триває. Чесно кажучи, нічого хорошого я в перспективі не очікую, тим більше зараз, під президентські вибори.

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