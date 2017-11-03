У Дніпрі презентували перевиданий унікальний словник Яворницького

У Дніпрі презентували перевиданий перший том «Словника української мови», укладеного й виданого відомим краянином, академіком Дмитром Яворницьким 1920 року. Презентацію репринтного видання у Дніпропетровському національному історичному музеї приурочили до дня народження вченого.

Перевиданням раритетної книжки займалися наукові співробітники музею. Працю відновлювали одразу за двома примірниками, що збереглись із 1920 року, адже деякі сторінки були пошкоджені. За словами музейників, книжка об’єднує рідкісні слова, зібрані на теренах, прилеглих до Дніпрових порогів.

Перший том словника містить понад 8 тисяч слів від А до К, видати наступні вчений не зміг. Решта праці вважається загубленою під час евакуації 1941 року, але в музейних працівників є надія її відшукати. За попередніми даними, у загублених матеріалах – понад 50 тисяч слів.

«У моєму словнику є лише те, чого ви не знайдете в інших лексичних довідниках», – писав Дмитро Яворницький про свою працю.

Зробити репринт першого тому словника запропонував дніпровський краєзнавець і журналіст Микола Чабан, який досліджує постаті українських діячів у Дніпрі. Книжка вийшла накладом у тисячу примірників.

Дмитро Яворницький (1855–1940) – академік, відомий збирач старовини й дослідник козаччини, «літописець» Запорозької Січі, фундатор і перший директор Дніпропетровського національного історичного музею, активний діяч українського національного руху.

Історичний музей у Дніпрі своєю цінною колекцією експонатів доби козацтва завдячує зусиллям саме Дмитра Яворницького.

Як розповідають музейники, на початку ХХ століття Яворницький здійснив серйозну пошукову роботу і перевіз із церковних і приватних бібліотек краю до музею близько 750 старовинних книжок. Як лексикограф Яворницький за життя зібрав 55 тисяч українських слів, що не були зафіксовані до нього.