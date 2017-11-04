Архіви про вбивство Кеннеді: Освальд не мав зв’язків з ЦРУ

У нещодавно оприлюднених документах щодо вбивства президента США Джона Кеннеді стверджується, що звинувачення стосовно зв’язків Лі Гарві Освальда і ЦРУ були «абсолютно необґрунтованими».

Серед нової партії документів, оприлюднених 3 листопада, вказується, що вбивця Освальд не використовувався розвідувальним агентством «будь-яким можливим способом».

Також вказується, що немає підтверджень зв’язків Освальда з іншими американськими спецслужбами.

Національний архів 3 листопада оприлюднив 676 урядових документів, пов’язаних з вбивством, це третє таке оприлюднення цього року.

У 1992 році Конгрес США визначив, що всі матеріали, що стосуються розслідування вбивства Кеннеді, будуть оприлюднені впродовж 25 років, але дали можливість президенту блокувати їхню публікацію з міркувань національної безпеки.

26 жовтня Національний архів оприлюднив тисячі документів, але президент Дональд Трамп відклав публікацію деяких файлів після проблем, висловлених ЦРУ і ФБР.