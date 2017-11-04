Штаб: бойовики стріляли 11 разів, втрат серед українських військових немає

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до 18-ї години суботи 11 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, унаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.

Згідно з повідомленням, найгарячіше було на маріупольському напрямку, де бойовики 4 рази стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Водяного та Красногорівки.

Обстріли сили ЗСУ також фіксували неподалік Кримського, Луганського та Авдіївки.

Раніше сьогодні у прес-центрі штабу АТО повідомили про 29 випадків порушення режиму перемир’я за минулу добу з боку підтримуваних Росією бойовиків, в результаті чого троє українських воїнів були поранені.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у обстрілах 18-ти населених пунктів за минулу добу, і заявили, що поранень зазнала місцева жителька. Луганські сепаратисти заявили, що українська сторона 10 разів стріляла в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.