У Німеччині сталися сутички між мітингувальниками-курдами та поліцією

У німецькому місті Дюссельдорф 4 листопада сталися сутички між мітингувальниками-курдами та поліцією. Це відбулося після того, як правоохоронці помітили велику кількість банерів із зображенням ув’язненого лідера угруповання «Робітнича партія Курдистану» Абдулли Оджалана. Угруповання визнане терористичним в Туреччині і ЄС, а символіка РПК – заборонена.

Поліція перекрила активістам шлях після того, як заклики згорнути банери були проігноровані.

За повідомленнями, правоохоронці застосували сльозогінний газ після того, як дехто з протестувальників накинувся на поліцейських з палицями. Повідомляється про п’ятьох затриманих.

Проведення мітингів курдами нещодавно викликало обурення офіційної Анкари.

Посол Німеччини в Анкарі був викликаний в Міністерство закордонних справ Туреччини у вересні після курдського фестивалю у Кельні, де лунало гасло «Свободу Оджалану – єдиний статус Курдистану».