У Білорусі вшанували пам’ять жертв сталінських репресій

У Білорусі опозиційні активісти пройшли традиційною жалобною ходою зі столиці Мінська до урочища Куропати на околиці міста, щоб ушанувати пам’ять десятків тисяч розстріляних радянськими репресивними органами наприкінці 1930-х років.

Акцію організувала опозиційна Консервативно-християнська партія – БНФ, міська влада дозволила її.

Близько 250 осіб, зокрема представників цієї й інших опозиційних партій, пройшли містом і провели жалобний мітинг в урочищі.

Таку акцію проводять щороку з нагоди дня, відомого як «Діди» (білоруською «Дзяды), – дня поминання померлих предків, який православні вшановують у першу суботу перед 8 листопада, а католики 2 листопада, – починаючи з 1988 року, коли стало відомо про масові поховання численних жертв репресій в лісі на околиці Мінська, в місцевості, названій Куропати (білоруською Курапаты). За матеріалами розслідувань, НКВС СРСР розстрілював там репресованих із 1937 по 1941 рік.

Матеріали НКВС у Білорусі досі засекречені, і число жертв достеменно не відоме. За різними оцінками, там можуть бути поховані від 7 тисяч (це число переважно вважають заниженим) до 30 тисяч, 100 тисяч, 200–250 тисяч чи й навіть більше людей. Частина урочища з імовірними похованнями була знищена внаслідок будівельних робіт у попередні десятиліття.

Відкрив цей злочин радянської системи історик Зенон Позняк, нині лідер партії КХП-БНФ. Це викриття 1988 року й подальші ексгумації останків загиблих призвели до зростання продемократичних і незалежницьких настроїв у тодішній радянській Білорусі.